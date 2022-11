Marano, spaccio di stupefacenti a ridosso della chiesa: sconti di pena in Corte di Appello

492 Visite

Nel pomeriggio di oggi Corte di Appello di Napoli, sesta sezione presieduta dal giudice Gallo, ha emesso la sentenza nei confronti di Amato Massimo, Nacarlo Alessandro, Capparelli Emanuele, Di Mitri Lugi e Cagnazzo Matteo, imputati per il reato di associazione – ex art. 74 DPR 309/90 – finalizzato allo spaccio di stupefacenti. Gli imputati vennero arrestati nel maggio del 2021 a seguito di una serrata attività di indagine condotta dai carabinieri di Marano di Napoli. Le intercettazioni captate dai militari avevano disvelato una fiorente piazza di spaccio gestita ed organizzata da Amato e Nacarlo con l’ausilio di Capparelli, De Mitri e Cagnazzo, questi ultimi quali pusher addetti alla consegna del narcotico. Furono documentati numerosi casi di cessione senza soluzione di continuità in un lungo e preciso arco temporale.

Ebbene la Corte, accogliendo le richieste delle difese, ha ritenuto opportuno rideterminare la pena inflitta in primo grado a quasi tutti gli imputati, concedendo le attenuanti generiche al fine di modulare in melius la pena. Con riguardo ad Amato, i giudici, accogliendo le doglianze dell’avvocato Antonio Cavalllo e dell’avvocato Domenico dello Iacono, hanno ravvisato gli estremi per applicare la disciplina del reato continuato con una sentenza emessa dal Gip di Napoli Nord nel 2020 allorquando l’Amato veniva tratto in arresto dai militari di Marano di Napoli per detenzione di 3 kg di hashish e strumenti per confezionare lo stupefacente per il quale riportò una condanna a 3 anni reclusione.

Lo stesso dicasi anche per Nacarlo Alesandro: la Corte, accogliendo le argomentazioni dell’avvocato Antonio Cavallo, ha riconosciuto la disciplina del reato continuato con una sentenza emessa dal Gip di Napoli Nord nel 2020 allorquando il Nacarlo, insieme all’Amato, veniva tratto in arresto a Marano per detenzione di 3 kg di hashish e strumenti per confezionare lo stupefacente per il quale riportò una condanna a 2 anni e 6 mesi di reclusione. Per effetto di tale accoglimento, la pena è stata rideterminata ad anni 5 e mesi 4 di reclusione a fronte dei 6 anni e 9 mesi inflitti in primo grado senza la riconosciuta continuazione.

Anche per Capparelli Emanuele la Corte ha accolto le argomentazione dell’avvocato Gaetano Mosella, rideterminando la pena in anni 5 e mesi tre di reclusione a fronte di una condanna ad anni 6 e mesi 10 inflitta in primo grado.

Medesimo trattamento anche per Di Mitri Lugi, pusher assiduo: la Corte, accogliendo le doglianze dell’avvocato Carlo Carandente Giarrusso e Luigi Poziello, ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione a fronte di una pena a 7 anni inflitta in primo grado.

I giudici, infine, hanno confermato la sentenza per Cagnazzo Matteo, gestore dell’enoteca che, secondo gli inquirenti, fungeva da base logistica nei pressi della chiesa San Ludovico D’Angiò. Per lui sei anni e 8 mesi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS