Definì “bastarda” Meloni, inizia il processo contro Saviano. Ma il legale della premier valuta il ritiro della querela

Si è aperto oggi a Roma il processo nei confronti di Roberto Saviano, accusato di diffamazione. Lo scrittore napoletano è stato querelato dall’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni per una sua affermazione risale a dicembre 2020. Parlando di immigrazione e della linea del centrodestra, il 43enne definì la leader di Fratelli d’Italia “bastarda”. Presenti in tribunale, tra gli altri, l’attrice Kasia Smutniak, gli scrittori Sandro Veronesi, Michela Murgia, Nicola Lagioia e il direttore de La Stampa Massimo Giannini.

Protagonista anche negli ultimi giorni di diversi attacchi al governo di centrodestra, Saviano non ha mai nascosto il suo disprezzo per le posizioni di Meloni. “Bastarda” è stato uno dei diversi insulti destinati all’attuale primo ministro, tra le vittime predilette dello scrittore insieme al leghista Matteo Salvini. Meloni, però, starebbe anche valutando di “graziare” il partenopeo. Prima di entrare in aula, l’avvocato Luca Libra ha rimarcato: “La querela nasce dal livore utilizzato. Io ho insegnato a mio figlio che la parola bastardo è una offesa. Valuteremo comunque se ritirare la querela”.













