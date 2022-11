GIUDICE DI PACE MARANO, DI FENZA BACCHETTA ALCUNI ERSPONENTI DELLA LEGA CITTADINA: “LA REGIONE NON SE NE FARA’ CARICO”

43 Visite

“Il Consiglio Regionale della Campania ha approvato all’unanimità una mozione ad iniziativa mia e dei consiglieri Severino Nappi e Attilio Pierro con la quale si impegna la Giunta Regionale a chiedere al Ministero di Grazie e Giustizia la sospensione del provvedimento che dispone la chiusura degli uffici del giudice di pace di Marano, al fine di garantire la continuità della presenza del presidio di legalità nell’area nord di Napoli. Il testo approvato durante la seduta è frutto di una fusione tra due mozioni aventi ad oggetto lo stesso tema, presentate dal gruppo consiliare dei Moderati e della Lega, motivo per il quale di comune accordo tra il sottoscritto e il Consigliere Nappi, si è deciso di ritirarne una.

Cosi spiega in una nota Pasquale Di Fenza Consigliere Regionale dei Moderati in Campania.

“A differenza del modus operandi cui siamo abituati a lavorare in Consiglio Regionale dove le istanze che sono finalizzate al bene comune vengono condivise dalle forze di maggioranza e di opposizione, come è avvenuto per la questione giudice di Pace, sul territorio di Marano registriamo ancora la presenza di personaggi in cerca d’autore che amano diffondere fake news. Non è affatto vero quello che è stato riportato all’interno di un comunicato scritto da due attivisti della Lega locale. La Regione non si è impegnata a valutare se: “vi sia la possibilità di finanziare le amministrazioni locali interessate per facilitare il mantenimento degli uffici e l’agibilità degli stessi”. Il testo approvato nel corso della seduta è totalmente diverso. Allora è bene trasmettere messaggi veritieri e corretti. La disinformazione che fanno alcuni soggetti, rischia di infondere false speranze nei confronti degli enti coinvolti e delle parti interessate: quali cittadini e avvocati. Non ci resta che sperare, insomma, che il Governo ci ascolti e faccia di tutto per mantenere operativo l’ufficio del Giudice di Pace. Conclude Di Fenza.













