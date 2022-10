Impresa Giugliano, Rizzo regala i tre punti contro il Taranto

229 Visite

Rete di Rizzo e il Giugliano, quasi allo scadere del secondo tempo, espugna il campo del Taranto. Gara giocata su ritmi non elevati, ma sono i gialloblu di Di Napoli ad avere le occasioni migliori. Dopo un primo tempo segnato da un sostanziale equilibrio, nella ripresa i tigrotti potrebbero sbloccare il risultato in almeno tre circostanze: Gomez, Gladestony e Nocciolini, infatti, vanno vicinissimi al gol. Il gol è siglato al 90′ dall’argentino Rizzo, subentrato nella ripresa. L’attaccante gialloblu raccoglie un invito di Nocciolini e con un bel diagonale supera Vannucchi. Primo successo esterno in campionato per i tigrotti di Di Napoli.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS