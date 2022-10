Brucellosi bufalina. Grande (Ugl): “Sparanise nell’area cluster ? Ennesima sciagura”

90 Visite

“L’inserimento di Sparanise e di ulteriori nuovi comuni nell’area cluster della Brucellosi desta non poche preoccupazioni” E’ quanto ha dichiarato questa mattina la Vice Segretaria della Ugl Caserta, nonché responsabile zonale del comune di Sparanise Marianna Grande. “La nuova misura dimostra che quanto messo in campo sinora non ha sortito effetti positivi e che anzi il problema si è esteso; ammiriamo la plastica fotografia di un fallimento. Temiamo” ha continuato la sindacalista “che la mattanza di capi bufalini possa continuare ed estendersi. Dopo venti anni di lotte a tutela dei lavoratori della filiera del tabacco e gli ultimi dieci spesi a chiedere la bonifica dell’ex area Pozzi, piomba su di noi una nuova sciagura. L’auspicio è che almeno il neo Ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida accenda un riflettore sull’agro caleno divenuto oramai il crocevia di tutte le vertenze di settore della provincia.