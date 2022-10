52 Visite

Un 15enne è stato accoltellato in una scuola di Miano in via Caprera 14. Il ragazzino, secondo le prime ricostruzioni della Polizia, è stato colpito al braccio e alla schiena: è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli ma non è in pericolo di vita. Indagini sono in corso su quanto accaduto: al vaglio l’ipotesi che possa essere stato un suo coetaneo. (ANSA).













