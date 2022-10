Mugnano, vaccini e formazione per i genitori: domani l’evento con sindaci e medici del comprensorio

85 Visite

Martedì 25 ottobre, a partire dalle ore 17,30, Age (Associazione Italiana Genitori) Mugnano e Area Nord di Napoli avvia il primo di una serie di incontri dedicati alla formazione dei genitori. L’appuntamento è per martedì 25 ottobre presso l’aula consiliare del comune di Mugnano di Napoli, per approfondire il tema “L’importanza dei vaccini strumento di prevenzione delle malattie” con un sottotitolo significativo “Proteggere i nostri bambini, verità e falsi miti sulla vaccinazione”. Per chiarire questa tematica, dopo i saluti di Ciro Ambrosini, Presidente di Age Mugnano e Area Nord di Napoli, dei sindaci Luigi Sarnataro (Mugnano), Luciano Mottola (Melito), Giacomo Pirozzi (Calvizzano), Raffaele de Leonardis (Qualiano), dell’Assessore alle Politiche Sanitarie di Mugnano, Biagio Bove e del Consigliere Regionale Giovanni Porcelli, seguiranno le relazioni della Presidente Nazionale Age Rosaria D’Anna e di Antonio Carpino, pediatra. L’incontro sarà moderato da Pierluigi Schiattarella, medico internista con indirizzo d’urgenza. Un primo incontro dedicato ai genitori a cui seguiranno molti altri cercando di far incontrare istituzioni, specialisti e genitori.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS