Marano, costituito il gruppo dei Giovani Democratici. “Ambiente, cultura e impianti sportivi priorità per questo territorio”

In comuni come Marano, per tempo abbandonati alle mafie, si percepisce una noncuranza generale che si riflette sui giovani. I Giovani Democratici di Marano, prendendo coscienza della situazione attuale, vogliono un risveglio della collettività. Costruire nuovi stimoli e possibilità concrete per tutti, partendo dai giovani, i quali oramai hanno sempre meno la possibilità di vivere un reale cambiamento. Questo significa promuovere con azioni e non solo parole: La cultura, creando nuovi centri culturali come cinema, biblioteca comunale e lo stadio pubblico oramai abbandonato. L’ambiente, aprire nuovi spazi culturali significa anche saperli tutelare. Rispettare gli ambienti pubblici, le strade, gli spazi verdi. Sensibilizzando anche la nostra città verso un comportamento sempre più ecologico e rispettoso verso la natura. Il coinvolgimento, diffondere un clima di cooperazione nella nostra quotidianità passando per i temi di previdenza sociale per i quali bisogna ancora lottare; parità di genere, pari opportunità, rispetto per persone LGBTQIA+. Questo non è un appello esclusivamente politico. Il nostro scopo è unire i giovani, ma non solo verso questi obiettivi. Una partecipazione comune fondamentale per raggiungere risultati concreti che possano migliorare sempre di più Marano e le realtà vicine. Questi sono i punti fondamentali del nostro gruppo, partire oggi, per riuscire a trasformarci in una Marano nuova ed al passo con i tempi.