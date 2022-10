Elezioni politiche e risultati della Lega in Campania, l’analisi di Salvatore Onofaro: “Abbiamo tre parlamentari e guadagnarli in questo contesto non era affatto facile”

Elezioni politiche e risultati ottenuti nella nostra regione dalla Lega. Per Salvatore Onofaro, responsabile degli enti locali del Carroccio, “il risultato della Lega in Campania è oltremodo soddisfacente, chi parla di calo dei consensi sbaglia di grosso e vi spiego il perché”.

Il noto politico, consigliere comunale a Qualiano, entra nel dettaglio della sua analisi: “Innanzitutto siamo riusciti, come la scorsa volta, ad eleggere tre rappresentanti nel nuovo Parlamento, stavolta composto da una maggioranza di di centrodestra e tutto ciò nonostante il taglio dei parlamentari. Solo una manciata di voti non ha permesso agli amici Nappi e Castiello di aggiungersi agli eletti Zinzi, Pierro e Cantalamessa. C’è un’altra considerazione importantissima che va fatta e che riguarda il risultato del Movimento 5 stelle. Proprio in Campania infatti e in particolare nel collegio di Campania 1 (cioè Napoli e parte della sua Provincia) il Movimento 5 stelle ha ottenuto il dato più alto d’Italia, vincendo ben 7 collegi uninominali a cui si aggiungono ulteriori 6 seggi negli altri due collegi plurinominali.

Una percentuale così alta che, grazie al fatto che alcuni parlamentari pentastellati sono stati eletti in altri collegi, potrebbe portare il 5 Stelle a conquistare un ulteriore seggio in Parlamento con un candidato proveniente da altra Regione d’Italia. Ed ecco – aggiunge Onofaro – perché di fronte a questo fenomeno tutto campano (in realtà della provincia di Napoli) la battaglia elettorale condotta da tutti i nostri rappresentanti è stata encomiabile.

Proprio per questo spero vivamente che nel nuovo governo anche la nostra Regione possa avere ruoli importanti che ci permettano di affrontare in maniera diretta problematiche devastanti come quelle della “ Terra dei Fuochi” . Inoltre , tanto per ricordarlo a qualche disattento, ad oggi siamo presenti ovunque con i nostri uomini: in Consiglio Regionale, con la prestigiosa adesione dell’onorevole Carmela Rescigno, possiamo contare sul gruppo più numeroso con ben quattro consiglieri, con due nuovi ingressi, a cui vanno i più sinceri auguri di buon lavoro. In Città Metropolitana – sottolinea ancora Onofaro – abbiamo il nostro valido rappresentante, così come in Europa mentre in tutti i Comuni delle Regione stiamo registrando già da tempo adesioni importanti. Nel complesso, dunque, un risultato davvero incoraggiante che ci deve spingere a fare sempre di più anche alle prossime elezioni amministrative che vedranno rinnovare i consigli comunali di molte città.

E’ compito della nostra classe dirigente essere presente in ognuna di queste realtà, far sentire la propria voce e fare da collante con il nuovo governo e i nostri riferimenti nazionali. Se c’è qualcosa da migliorare – conclude l’esponente della Lega – lo faremo con l’entusiasmo di sempre, ripartendo dai territori così come ha sempre fatto il nostro leader Matteo Salvini. La strada è in discesa”.