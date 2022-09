PIMONTE: 270 piante di marijuana sequestrate e distrutte dai Carabinieri

133 Visite

Due grosse piantagioni sequestrate dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia. In appena 48 ore sono state individuate e distrutte 270 piante di cannabis.

La prima è stata trovata a Pimonte, in località Peda. Di sfondo ancora i monti Lattari. I carabinieri della locale stazione hanno rinvenuto in un’area demaniale 142 piante di altezza media di 2 m.

Ancora a Pimonte, questa volta in località Belvedere, i militari della stazione di Gragnano hanno scoperto una piantagione di 128 fusti. Anche in questo caso le piante superavano il metro e mezzo di altezza. Il monitoraggio dell’area continua senza sosta.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS