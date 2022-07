Spazi pubblici sottratti ai cittadini di Marano. Fioccano le segnalazioni in redazione: “Comune e forze dell’ordine non ci ascoltano”

258 Visite

Occupazione di suolo pubblico, aree rubate al Comune, abusi su abusi: fioccano le segnalazioni alla nostra redazione. Molti cittadini sostengono di aver informato anche le forze dell’ordine, ma di non aver ricevuto risposte. Pubblichiamo le missive arrivate oggi in redazione. Vi sarebbero casi gravi, di aree comunali requisite da privati, in via Gramsci, via San Rocco, via Falcone, viale Duca D’Aosta. Vengono segnalate, ancora, le perdite idriche non riparate e attenzionate da mesi, soprattutto tra via Padreterno e via San Rocco.

Prima missiva.

Snervati da questa situazione insostenibile Noi, cittadini Maranesi residenti in via U. Migliaccio proviamo a denunciare per l’ennesima volta i soprusi commessi da prepotenti che a fronte di pochi metri quadri hanno ben pensato di riappropriarsi del suolo comunale e gli abusi commessi da chi si è allacciato alla rete fognaria.

Tali “presunti” abusi, già denunciati in una precedente lettera probabilmente andata cestinata dalle autorità, ma pubblicata su Terranostra News, hanno fatto sì che il manto stradale venisse rovinato e mai ripristinato causando ENORMI disagi per la circolazione a noi residenti.

Proviamo a denunciare di nuovo l’accaduto ad altre due Autorità come la Procura della Repubblica e il Comando della Guardia di Finanza sperando che estendendo a loro questa denuncia vengano presi i dovuti provvedimenti.

In allegato la precedente lettera a cui facciamo riferimento qualora fosse andata persa per “distrazione” o per “errore”.

Augurandoci che questa volta sia la volta buona e che la giustizia trionfi Vi auguriamo buon lavoro.

Gli abitanti di via U. Migliaccio

Precedente missiva.

La presente per comunicarVi l’ormai lunghissimo disagio che viviamo noi, abitanti di via U. Migliaccio, Località Scannapapere, a Marano di Napoli, a causa della strada dissestata vuoi per i lavori di fognatura effettuati dall’ente, ma soprattutto per gli abusi di alcuni residenti. Molti di loro si sono RIAPPROPRIATI del suolo che l’ente cittadino aveva loro espropriato e indennizzato per la realizzazione delle fognature. Precedentemente ai lavori, la strada era un viottolo di campagna; dopo la realizzazione del sistema fognante, la strada, divenuta comunale, diventa larga e confortevole facendo acquisire lustro e valore agli immobili. Purtroppo però, come tutte le cose belle finiscono, cioè alcuni dei proprietari indennizzati, hanno ben pensato di riappropriarsi del suolo espropriato realizzando su di esso, mura perimetrali facendola diventare di nuovo un “viottolo di campagna”. Il tratto di strada interessato è quello oltre il PIP. Con la speranza che la Vostra autorità riesca a portare ordine in merito Vi porgiamo distinti saluti.

Abitanti via Migliaccio.

Terza missiva.

In merito al suo articolo sull’occupazione suolo pubblico, in viale Luca D ‘Aosta di fronte parco Iole, aiuola pubblica occupata con tanto di ombrellone, marciapiede chiuso, spazio antistante aiuola recintato con cancello e cartello su scritto proprietà privata .Spazio pubblico diventa giardino privato, lei è la nostra unica voce per la legalità: io ho segnalato più volte anche negli anni addietro, ma nessun risultato, forse segnalato e pubblicato da un giornalista sempre presente su gli abusi maranesi, si spera di riavere il nostro spazio. Grazie. Segnalazioni di perdite idriche non riparate, importanti, giungono ancora da via San Rocco (zona Oasi del fanciullo, da sei mesi non si prendono provvedimenti), via Padreterno, via San Rocco, altezza bar Sheker.













