Marano in crisi. Borrelli e Di Fenza insistono: “I commissari non in grado, siano sostituiti”

159 Visite

MERCOLEDI’ ALLE 15 NUOVA PRESENZA AL COMUNE Marano di Napoli, è in piena crisi idrica con la popolazione in evidente sofferenza, a causa anche dalle temperature record registrate in questi giorni. Eppure negli uffici del comune, sciolto per infiltrazioni camorristiche, sembra regnare la calma. È quanto denunciato e documentato dal Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli il quale sta seguendo la questione “acqua” in prima persona da diverso tempo con il collega Pasquale Di Fenza. “Dieci giorni per fissare un appuntamento con i commissari. Ci sembra assurdo che con un’emergenza in corso e con un problema di illuminazione pubblica, per il furto di rame, non ci sia un’azione determinata nell’affrontare i problemi. E’ stato fissato un nuovo incontro per il prossimo mercoledì alle 15. Ora vogliamo risposte e impegno costante. Se i commissari non riescono ad affrontare l’emergenza e a confrontarsi con la cittadinanza devono essere sostituiti”, hanno dichiarato Borrelli e Di Fenza che mercoledì saranno a Marano anche con una rappresentanza della Sma Campania che sta fornendo le autobotti per la popolazione esasperata senza acqua e senza illuminazione.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS