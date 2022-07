Interdittive antimafia e manovre per aggirarle, assolto Ciro Cesarano

351 Visite

Era accusato di intestazione fittizia aggravata dall’ex articolo 7, illecita concorrenza e di aver aggirato i provvedimenti emessi dalla prefettura, che aveva fermato la sua azienda – La Fenice – con una interdittiva antimafia. E’ stato assolto, in abbreviato, Ciro Cesarano, figlio del defunto Alfonso, re delle pompe funebri dell’area giuglianese-flegrea.

Ciro, insieme ad altri imputati, aveva – secondo l’accusa – utilizzato ditte di comodo per aggirare i provvedimenti della prefettura e bypassare le interdittive. Molte aziende, alla luce di quella inchiesta, furono sequestrate dalla Procura di Napoli. Per il gip Girardi, tuttavia, tale ricostruzione degli inquirenti non è da ritenersi supportata da fatti. Cesarano era difeso dagli avvocati Fabio Segreti e Luigi Senese.













