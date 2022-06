Brucellosi, Rostan (FI): “Bloccare abbattimenti indiscriminati” Presentata interrogazione al ministro Speranza

38 Visite

“Bisogna porre fine agli abbattimenti indiscriminati e massivi delle bufale mediterranee che avvengono per sospetta brucellosi o Tbc Bovis e hanno portato, in Campania, all’uccisione di oltre 100mila capi nel decennio 2011-2021. Una strage inaccettabile che rischia di mettere in ginocchio interi allevamenti con danni serissimi all’economia e all’occupazione. Ho chiesto al Ministro per la Salute di porre in essere ogni iniziativa possibile, anche attraverso l’utilizzo di poteri sostitutivi, per bloccare ad horas nuovi abbattimenti”. Lo ha dichiarato Michela Rostan, Vicepresidente della Commissione Affari sociali della Camera, che ha presentato un’interrogazione a risposta in Commissione al ministro Speranza.

“Il paradosso – prosegue la deputata di Forza Italia – è che gli animali macellati, anche se infetti, sono dichiarati idonei al consumo e vengono immessi sul mercato delle carni bovine. Sono al fianco degli allevatori che oramai da tempo chiedono test diagnostici più accurati insieme a un piano complessivo di vaccinazione degli animali, consentendo così l’abbattimento mirato dei soli capi malati, senza l’inutile e dannoso sacrificio di migliaia di animali sani che vengono macellati senza un reale motivo. Occorre un processo di ammodernamento gestionale per arrivare al duplice obiettivo della tutela sanitaria e della salvaguardia del patrimonio zootecnico della Bufala Mediterranea”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS