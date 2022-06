LEGA GIOVANI PROVINCIA DI NAPOLI, RICCARDO LOFFREDO NUOVO COORDINATORE PROVINCIALE

La Lega Giovani in Provincia di Napoli rinnova il coordinamento provinciale: sarà Riccardo Loffredo a rivestire il ruolo di coordinatore provinciale.

“Abbiamo inteso premiare la competenza, la militanza e la passione. Riccardo dal 2017 è un punto fermo della nostra giovanile e nostro partito; ha dimostrato le qualità giuste per ricoprire un importante incarico.

Con questa nomina la giovanile avrà un ragazzo capace alla guida del movimento in provincia di Napoli.”

Il coordinatore regionale Nicholas Esposito ufficializza con queste dichiarazioni oggi l’avvenuta nomina di Riccardo Loffredo a coordinatore provinciale del movimento giovanile in provincia di Napoli.

Loffredo è da tempo attivo nel contesto territoriale di Torre del Greco ed è, inoltre, rappresentante degli studenti nel dipartimento di Giurisprudenza alla Federico II dallo scorso anno, risultando eletto con 221 preferenze raccolte in facoltà.

“per me è un onore ricevere questa possibilità dal Partito in cui milito da 5 anni, potendo avere ora la giusta maturità derivante da 5 anni di gavetta e militanza. Nel tempo infatti siamo sempre stati attivi alle esigenze dei territori e continueremo a esserlo. Voglio però esprimere la mia gratitudine a Michele Diana, già coordinatore provinciale prima di me, per essere stato sempre davvero disponibile a dare una mano a noi ragazzi. È un onore proseguire sulla scia del suo lavoro, che è stato caratterizzato da lavoro e sacrifici. A breve inizieremo subito con le prime riunioni programmatiche delle prossime iniziative!”