Marano, dramma acqua. Ultimo aggiornamento: si prospettano disagi per almeno 2 o 3 giorni

Ci vorranno almeno due o tre giorni, secondo quanto filtra dagli uffici comunali, per riparare l’ennesimo guasto agli impianti idrici. La città è sfinita e a nessuno importa se il problema sia causato realmente dagli impianti, dalle scarse o cattive manutenzioni, dagli errori del passato e da chi ci ha marciato sopra per anni, anche sperperando soldi. Non importa a nessuno. Lo diciamo a coloro che ripetono sempre le stesse storie, tra l’altro da noi più volte evidenziate: ora il punto è eliminare i disagi ma i tempi non si prospettano brevi. Sarà così almeno fino all’autunno, per la risoluzione definitiva, noi ve lo abbiamo scritto almeno 20 volte.













