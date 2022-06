CHIAIA E CALVIZZANO: Cameriera d’albergo ruba borsa da quasi 2mila euro a ospite. Carabinieri la recuperano

224 Visite

Quando i carabinieri sono arrivati in hotel il direttore ha presentato loro una delle clienti, una 29enne australiana in vacanza in città. Qualcuno le ha rubato la borsa, un modello Prada da oltre 1900 euro, custodita in camera insieme alle sue cuffiette wireless. Grazie alla geo-localizzazione delle cuffie e alla collaborazione della direzione dell’hotel, i militari hanno rilevato la loro posizione a Calvizzano.

Facile per il direttore abbinare la cittadina con la residenza di una delle donne impiegate nelle pulizie nell’ala dove è posizionata la camera dell’australiana.

I carabinieri di Calvizzano, allertati dai colleghi della compagnia di Napoli Centro, hanno così raggiunto l’abitazione della donna. La borsa è stata riconsegnata spontaneamente ma delle cuffiette nessuna traccia.

La donna, oggi ventenne, è stata denunciata per furto.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS