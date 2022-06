Autonomia, Patriarca (FI): non aumenti divario tra Nord e Sud

93 Visite

«Il disegno di legge sull’Autonomia differenziata deve rispondere a un’esigenza specifica: favorire la coesione sociale e territoriale del Paese e ridurre il divario tra Nord e Sud. Qualsiasi altra finalità non solo rischia di essere incostituzionale ma confligge con lo spirito dello stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza».

Lo ha detto Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel Consiglio regionale della Campania.

«Non possiamo immaginare di procedere con una riforma così impattante sulla vita dei cittadini senza una approfondita interlocuzione con il Parlamento e in mancanza di un coinvolgimento pieno di tutte le Regioni – ha aggiunto –. I livelli essenziali di prestazione devono rispondere alle esigenze di solidarietà e perequazione e non possono certo essere agganciate alla spesa storica che, di converso, è stata una delle principali cause del mancato investimento di adeguate risorse nei nostri territori con tutte le disastrose conseguenze che ne sono derivate».

«La Campania e, più in generale, tutto il Sud hanno il diritto-dovere – ha concluso la Patriarca – di rivendicare dal governo centrale attenzione e condizioni di parità rispetto al resto d’Italia».













