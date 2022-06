Trovato morto l’uomo che ha ucciso la ex in strada. Ha ucciso anche un’altra donna, la nuova compagna, e si è tolto la vita

90 Visite

Ha ucciso la sua ex, sparandole per strada. Poi è fuggito. Ore più tardi è stato trovato morto, sulla corsia di emergenza della tangenziale. Morto anche lui e con il corpo di un’altra donna accanto, la sua nuova compagna. Secondo gli inquirenti avrebbe ucciso anche lei, prima di togliersi la vita. È accaduto oggi a Vicenza. Un probabile doppio femminicidio che chi conosce la prima vittima definisce, ancora una volta, “una tragedia annunciata”.

Lidia Miljkovic, 42 anni, di origine serba, residente a Schio, è stata uccisa a colpi di pistola in strada, nel quartiere Gogna, un’area della periferia di Vicenza, ai piedi dei colli. La donna aveva appena accompagnato a scuola i due figli e aveva ripreso l’auto per dirigersi in via Vigolo. Secondo i primi accertamenti degli investigatori, l’ex fidanzato, anche lui di origini serbe e con il quale la vittima forse aveva un appuntamento, ha iniziato a sparare. Fino a ucciderla.

Nei confronti dell’uomo era stata emessa nel 2019 un’ordinanza di divieto di avvicinamento alla donna. “Una tragedia annunciata – secondo il datore di lavoro della donna, Benedetto Mondello, titolare della Food&co di Vicenza e fratello dell’attuale compagno di Lidia. “Lei – ha spiegato – erano anni che presentava denunce. Una volta lui le aveva fracassato il cranio ed è stata in malattia mesi”. L’uomo aveva invece denunciato la donna per abbandono dei figli.

l corpo di Lidia Miljkovic è stato trovato riverso sull’asfalto vicino alla sua vettura. Da lì è partita la caccia all’uomo del killer, finita sulla Tangenziale di Vicenza.













