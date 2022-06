Politica, Rostan, ennesimo giro di valzer: ora è in Forza Italia dopo Leu, Pd e Italia Viva

139 Visite

“Abbiamo una grandissima responsabilità, ovvero quella di risvegliare la Campania dagli incubi di 5 anni di governo Caldoro che ha prodotto disastri in tutti i settori della vita pubblica regionale. Sanità da terzo mondo, trasporti al collasso, disoccupazione e inoccupazione oltre i livelli di guardia. Caldoro ha caratterizzato il suo mandato con un immobilismo spaventoso e disarmante”. (marzo 2015)

Chi ha espresso un giudizio così severo su Caldoro, sul cdx e su Forza Italia? Michela Rostan da oggi tra le file di Forza Italia. Dal PD a Fi passando da LEU e Italia Viva (il tutto in pochi anni). Dal csx (per cui Berlusconi era il male assoluto) al centrodestra in un movimentatissimo gioco della poltrona.