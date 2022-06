Domani Aktis Acquachiara-Telemedico Sportiva Sturla: i partenopei sono pronti per gara 1 di finale playout

38 Visite

Nell’incontro valevole per gara 1 di finale dei playout l’Aktis Acquachiara, decima classificata nel girone Sud, riceve alla Scandone, fischio d’inizio previsto domani alle ore 14:00 con diretta streaming sulla pagina Facebook Mondo Acquachiara, la Telemedico Sportiva Sturla, undicesima del girone Nord. Per quanto espresso in acqua, soprattutto nelle ultime uscite, i biancazzurri avrebbero certamente meritato la salvezza diretta ma se si pensa a quelle che erano le previsioni di inizio stagione la squadra ha già compiuto un percorso lusinghiero e non deve ora lasciarsi sfuggire l’occasione propizia per centrare l’ambito traguardo in una serie che le consente di giocare con il fattore campo a propria disposizione. Fondamentale approcciare il match ad alta intensità e con la piena consapevolezza di non potersi concedere cali di concentrazione che potrebbero essere pagati a caro prezzo. Incanalare sui binari positivi la partita fin dalle prime battute potrebbe aiutare la giovane formazione acquachiarina a superare lo scoglio della prevedibile tensione iniziale per il primo atto di una serie ad eliminazione diretta e facilitare poi lo sviluppo dell’ormai consolidato gioco a viso aperto che ha permesso a De Gregorio e compagni di misurarsi, senza timori reverenziali di sorta, anche contro le prime della classe. Alla viglia prendono la parola, in casa partenopea, mister Fasano e il capitano Ciro Alvino

Walter Fasano

Domani sarà una partita difficilissima perché la posta in palio è alta. Ci ritroviamo purtroppo a giocare questi playout che non avremmo meritato per quanto espresso in vasca. Li affronteremo quindi, ancor di più, con la giusta concentrazione e la giusta rabbia che determineranno una motivazione altissima perché vogliamo fare bene già da domani e siamo consapevoli che, se giochiamo come sappiamo e con la concentrazione che ci ha sempre contraddistinto, il nostro valore è altissimo e può permetterci di offrire una grande prestazione. Affrontiamo una squadra giovane come la nostra, una compagine che farà della dinamicità e dell’intensità le caratteristiche principali della propria prova.

Ciro Alvino

I playout sono sempre difficili da affrontare, soprattutto quando s’incontra una squadra del Nord che propone uno stile di gioco diverso. I nostri avversari annoverano in rosa elementi di qualità come Pellerano e Perongini, hanno una bella squadra anche loro. Noi arriviamo a questi spareggi con la carica e la consapevolezza di dover far bene e dimostrare ancora una volta a noi stessi che siamo in grado e possiamo salvarci. La squadra è carica in vista di questa partita, abbiamo affrontato al meglio la settimana e preparato la partita adottando le giuste contromisure sui punti di forza dei nostri rivali. Giocheremo la prima in casa con la possibilità dell’eventuale bella davanti al nostro pubblico. Giocare la prima, secondo me non è mai facile, i nervi sono tesi, esiste il rischio che si possa caricare troppo l’ambiente e si possa incappare in errori per eccesso di generosità. Stiamo mantenendo la calma ma sono certo che ci faremo trovare pronti per questa partita.