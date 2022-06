Università Vanvitelli, Consiglio di Stato annulla concorso per contatti tra candidati ed esaminanti

124 Visite

“La candidata che aveva denunciato di essere stata scavalcata da chi aveva meno titoli di lei ha avuto ragione. Il Consiglio di Stato ha dichiarato l’incompatibilità tra i candidati vincitori e il presidente della Commissione in merito ad un concorso che si è svolto presso il Dipartimento di Architettura e disegno industriale dell’Università Luigi Vanvitelli. Un plauso a chi ha creduto nella giustizia e ha denunciato il misfatto, è giusto che vada avanti solo chi ha meriti, le scorciatoie costituiscono un grosso rischio in quanto premiano persone inadeguate. La procura apra un’inchiesta e si accerti che vicende simili a quella denunciata non siano una pratica consolidata negli Atenei. I concorsi pilotati sono un escamotage per impreparati e incapaci. Chiediamo massima allerta per il prossimo concorso OSS che si terrà presso il Policlinico Luigi Vanvitelli, evitare che si verifichi ciò che è accaduto per il concorso degli infermieri che ha generato notevoli polemiche. In campo sanitario le disonestà possono costare la vita ai pazienti, si dia spazio alla meritocrazia”, lo ha detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, commentando la notizia pubblicata dal Mattino.













