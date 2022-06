CASAVATORE, LA POLIZIA LOCALE SCOVA E CHIUDE ALTRE ATTIVITA’ DI VICINATO TRASFORMATE IN MEDIE STRUTTURE

105 Visite

Continuano incessanti i controlli posti in essere dalla Polizia Locale di Casavatore diretta dal

Comandante Colonnello Antonio Piricelli in materia di commercio abusivo. Pochi giorni fa a

seguito di attività di ispezione e controllo finalizzate a reprimere gli illeciti in materia commerciale gli Agenti della Polizia Locale diretti dal Comandante Piricelli hanno accertato che due attività commerciali operanti sul territorio con SCIA di vicinato erano state allargate e trasformate in medie strutture pertanto sono state elevate sanzioni per 10000 euro e chiuse le attività. Nel proseguire gli accertamenti nei confronti di altre attività è emerso che una di esse è stata trasformata in media struttura operando senza alcuna autorizzazione in dispregio alle normative vigenti in materia. Gli Agenti della Polizia Locale hanno elevato la sanzione prevista di 5000 euro. A seguito della sanzione l’attività è stata chiusa.













