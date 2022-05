Cammarano: “Trasporti, Frecciarossa porta a sei le fermate in Cilento nei week end”

65 Visite

L’annuncio del presidente della Commissione regionale Aree Interne: “Potenziare trasporti equivale a aumentare attrattività territorio”

“I treni Frecciarossa aumentano i collegamenti nei fine settimana lungo la tratta Milano-Napoli-Cilento. A partire da quest’anno saranno sei, due in più dello scorso anno, le fermate previste per le stazioni di Agropoli, Vallo della Lucania, Pisciotta-Palinuro e Centola. Un risultato fondamentale per il rilancio del turismo nelle località costiere, ma anche per potenziare l’attrattività dell’area del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano e Alburni, frutto del lavoro fatto in Parlamento dai senatori Felicia Gaudiano e Francesco Castiello”. Lo annuncia il presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano. “Potenziare il sistema dei trasporti regionale – sottolinea Cammarano – equivale a far girare l’economia, soprattutto nelle aree interne, oltre che a garantire uno dei servizi essenziali in un territorio che ha molto da recuperare rispetto alle altre aree urbanizzate”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS