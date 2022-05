MUGNANO, IN GIUNTA L’EX COORDINATORE PROVINCIALE LEGHISTA SEQUINO. FRATELLI D’ITALIA: “HANNO RASCHIATO IL FONDO DEL BARILE, LA MAMMA DEGLI ASCARI E’ SEMPRE INCINTA”

75 Visite

Centro Sinistra a trazione Leghista, il Sindaco Sarnataro si appresta a nominare Assessore al Bilancio della Giunta Comunale il Sig. Biagio Sequino, già consigliere comunale della Lega Salvini a Calvizzano, già Segretario Provinciale di Napoli della Lega Salvini , candidato alle elezioni del 2020 al Consiglio Regionale della Campania sempre con la Lega di Salvini e fino a qualche settimana fa assistente parlamentare dell’Eurodeputato Valentino Grant eletto nelle liste della Lega di Salvini. Una nomina che vede protagonisti e promotori i consiglieri comunali di Italia Viva, Silvio Rigotti e Biagio Guarino. Gli strali della destra locale non si sono fatti attendere: “La madre degli ASCARI è sempre incinta, la giunta Sarnataro si arricchisce di un’ulteriore “risorsa” che per storia ed esperienza politica non ha nulla a che fare con chi si “fregia” di appartenere alla sinistra. Ci scandalizza il silenzio del Partito Democratico che non solleva nessuna eccezione davanti ad una nomina a dir poco inopportuna”, questo quanto hanno dichiarato in una nota stampa i consiglieri comunali di Fratelli d’Italia, Gennaro Ruggiero e Luisa Tammaro. A rincarare la dose ci pensa il coordinatore cittadino del partito della Meloni, Giovanni Naviglio: “Fieri e orgogliosi di essere opposizione a questa variegata maggioranza che rappresenta il peggio che i Mugnanesi potevano aspettarsi , con questa nomina Sarnataro e company hanno grattato il fondo del barile”.

NOTA STAMPA













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS