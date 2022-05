Bimbo di 13 mesi cade dalla finestra, è grave: arrestata la babysitter

46 Visite

Un’altra caduta di un bimbo, a distanza di pochi giorni da quella costata la vita ad una piccola di tre anni a Modena, sconvolge il Modenese. Nella mattinata di martedì 31 maggio, intorno alle 10.30, in via Arginetto a Soliera un bambino di appena tredici mesi è precipitato dalla finestra di un appartamento, in una villetta su due piani, compiendo un volo di circa tre metri. Una dinamica ancora da chiarire che ha portato a un impatto fortissimo tanto che il piccolo, al momento, versa in gravi condizioni all’Ospedale maggiore di Bologna, dove lo ha trasportato d’urgenza l’elisoccorso. La prognosi è riservata ed è in pericolo di vita. Nel pomeriggio è stata arrestata la babysitter di 32 anni che questa mattina intorno alle 10 si trovava in casa con il piccolo. È indagata per tentato omicidio, sarebbe stata lei ad aver fatto cadere il bambino dall’alto, pare da una finestra. Fondamentale la testimonianza della donna di servizio, anche lei in casa in quel momento.