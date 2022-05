Napoli, autoarticolato perde container: tragedia sfiorata in via Marina

93 Visite

“Questa mattina un autoarticolato in transito su via Marina ha perso mentre era in moto il container che trasportava creando momenti di panico tra i tanti automobilisti presenti. Il pesante carico si è ribaltato sull’asfalto senza colpire, fortunatamente, veicoli o persone di passaggio. Si tratta di un episodio gravissimo che, solo per un caso, non si è trasformato in tragedia. Ritengo indispensabile verificare le cause di questo incidente chiarendo se vi siano state responsabilità o inadempienze alla base dello stesso, prendendo se del caso tutti i necessari provvedimenti nei confronti dei responsabili. Il traffico continuo di merci su ruota in quell’area della città è una criticità da affrontare al più presto non solo dal punto di vista della sicurezza stradale ma anche dal punto di vista ambientale”. Questo il commento del consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha ricevuto una foto segnalazione dell’accaduto.













