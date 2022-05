Ucraina, De Magistris e Granato in piazza a Marano. “Stop guerra, basta subalternità agli Usa”

107 Visite

Guerra in Ucraina, l’ex sindaco di Napoli Luigi De Magistris e Giuliano Granato, portavoce nazionale di Potere al Popolo, hanno preso parte alla prima tappa del tour nazionale “In cammino per la pace e la giustizia sociale”. L’evento, che ha visto la partecipazione anche dell’attivista locale Gabriella Luise, si è tenuto a Marano, nel piazzale San Escrivà de Balaguer, a due passi dal municipio. “La pace che vogliamo non è solo deporre le armi. Pace dev’essere giustizia sociale, perché l’aumento dei prezzi oggi va nelle tasche delle grandi imprese delle armi e dell’energia e lo paga la povera gente. Dev’essere lavoro dignitoso e salario minimo garantito. Dev’essere giustizia ambientale, perché alla necessità di svincolarsi dal gas e dal petrolio russo non si può rispondere con più gas e più petrolio da prendere altrove – o addirittura col ritorno al carbone – ma puntando sulle rinnovabili”, questo il leitmotiv degli interventi.













