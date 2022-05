Marano, operazione Piazza Pulita: droga e associazione, conferme e pene rideterminate in appello

374 Visite

Operazione Piazza Pulita, ecco le condanne in appello. Assolto solo Servino Salvatore, per non aver commesso il fatto. Riduzione di pena per Capocotta Matteo a 17 anni e 4 mesi; per Capuozzo Luigi a 14 anni e mesi otto mesi; per Esposito Francesco da anno 18 sono scesi a 15 anni; per Carandente Sicco Vincenzo ridotta a 4 anni e 6 mesi più 14 mila euro di multa; per Di Lauro Pasquale riduzione a 14 anni e 8 mesi; per Esposito Francesco 15 anni; per Ferrillo Vincenzo 14 anni; a Fimiani Domenico ridotta la pena a 4 anni e 8 mesi più 45 mila euro di multa, per Lanzaro Giuseppe riduzione a 3 anni e 20 mila euro di multa: per Lazzarino Armando pena ridotta a 12 anni e 8 mesi; per Puerio Vincenzo rideterminata la pena a 12 anni e 8 mesi; infine per Verderosa Francesco ridotta la pena a 3 anni e 4 mesi. Conferma per De Cristoforo ad anni 16 e conferma per Vittorio Felaco e Pasquale Baiano (nella foto) ad anni 20, questi ultimi condannati anche per associazione mafiosa.

Il collegio dei revisiori era composto dagli avvocati Antonio Cavallo, Luca Giulio, Leopoldo Perone, Tricari, Rocco Spina, Alessandro Caserta, Luca Felaco, Davide Moro, Alfredo Guarino, Alessio Scala.













