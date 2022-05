L’angolo della cazzimma (o satira). Marano, abusi edilizi e glaucoma: la cura funziona….

125 Visite

Da Marano arriva una sensazionale scoperta: la cura definitiva per la risoluzione delle problematiche legate al glaucoma. Il contributo maggiore, nell’ambito della ricerca scientifica, è stato fornito dal comando dei vigili urbani di Marano, oggi diretto ad interim dal colonnello Luigi Maiello. Da qualche mese, contrariamente a quanto non fatto per decenni, dal suddetto comando arrivano notizie stupefacenti: chiusure di strutture e opifici abusivi che erano presenti sul territorio, e pienamente operativi, da anni, talvolta da decenni. L’ultimo caso è quello della Vallesana Metalli, che aveva beneficiato anche di numerose proroghe dopo l’ordinanza di sgombero del 2020, il cui deposito-opificio era sorto anni e anni fa nella centralissima via Falcone e per giunta su un suolo del Comune di Napoli. Un caso analogo a quello del garage Orlando, chiuso dopo una tarantella infinita e una figuraccia abnorme da parte di più persone.

Il cittadino comune si chiede: come mai in passato non era stato fatto nulla per questo e tanti altri casi eclatanti? Risposta: dal glaucoma non si guarisce facilmente. Ora con questa nuova cura, però, il salto di qualità è assicurato. Si spera si trovi presto anche una cura per qualche dipendente dell’ufficio tecnico, che in passato – spesso e volentieri – ha dimenticato di registrare gli immobili abusivi acquisiti al patrimonio presso i registri della conservatoria.













