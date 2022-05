Sanità, Patriarca (FI): De Luca conferma nostra denuncia

64 Visite

Il capogruppo azzurro: servono stipendi più alti per medici pronto soccorso

NAPOLI – «Avevamo segnalato, pochi giorni fa, il problema relativo al trattamento economico del personale medico impiegato nei pronto soccorso e al superlavoro cui i camici bianchi di prima linea sono esposti. Oggi, il presidente De Luca conferma la nostra denuncia».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo di Forza Italia nel consiglio regionale della Campania.

«Il governatore, parlando agli studenti napoletani, ha toccato gli stessi punti di criticità che avevamo sollevato a proposito del caos barelle del Cardarelli – ha proseguito l’esponente azzurro –. In quell’occasione, avevamo suggerito di incrementare lo stipendio dei medici di pronto soccorso in considerazione della delicatezza delle funzioni ricoperte e delle responsabilità connesse a tali funzioni e per evitare che, come successo appena poche ore fa, i concorsi per il reclutamento di nuovo personale finiscano deserti».

«Ci aspettiamo che il governatore De Luca si renda parte attiva in questa direzione affinché vengano adottati i provvedimenti consequenziali – ha concluso Patriarca –. I pronto soccorso sono la dorsale della struttura sanitaria regionale. È necessaria una robusta operazione di riorganizzazione».













