Calvizzano. Presentazione del murale realizzato sulla parete dell’edificio scolastico A.Diaz

Si segnala a tutti i colleghi che il 10 maggio alle ore 10.00, in Via Diaz a Calvizzano, si terrà l’evento di presentazione del murale realizzato sulla facciata dell’edificio scolastico A.Diaz, nell’ambito del progetto sociale denominato “Oltre I Muri”.

Un’idea nata per stimolare la creatività dei più giovani, per rendere le nostre risorse migliori parte attiva nel processo di miglioramento del decoro nel nostro paese. Ed è stato un vero successo, i ragazzi hanno dato il meglio di loro stessi, sono stati in grado di produrre opere che resteranno impresse per sempre sulle pareti della loro scuola.

Parteciperà il Sindaco Giacomo Pirozzi, l’Amministrazione Comunale, il soggetto attuatore del progetto nonché presidente dell’Associazione Let’s Think Gianluca Di Maro e il Dirigente scolastico dell’I.C. Marco Polo Francesca Schiattarella oltre agli artisti che hanno realizzato l’opera: Mattia Fontanella e Valentino Silvestre. L’evento inizierà alle ore 10.00, è previsto l’intervento dei partecipanti, seguirà la presentazione del murale e una serie di attività di animazione.













