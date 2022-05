MARANO, I COMMISSARI NOMINANO (E CHE NOMINE DI FUOCO) I 5 COMPONENTI DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO. NEMMENO UN GIALLISTA DI FAMA AVREBBE OSATO TANTO

471 Visite

Con la delibera numero 19 del 27 aprile scorso, i commissari straordinari di Marano – che non hanno ancora assunto decisioni sul Pip (allo stato in gran parte di proprietà comunale), che palesano lentezze inaccettabili sul fronte della riparazione di buche e impianti idrici, che non hanno ancora detto una parola su stadio, Puc e fondi Pics – hanno nominato i cinque componenti della commissione locale per il paesaggio, organo di consulenza tecnica dell’amministrazione cittadina.

Tre degli esperti nominati sono meno noti agli addetti ai lavori, altri due invece sono molto noti ed erano parte integrante della Commissione già durante la consiliatura Visconti, il sindaco poi sciolto per infiltrazioni camorristiche. I prescelti sono i seguenti: Giampietro Natale, Teresa Leone, Mariateresa Giammetti, Massimo De Marino e Felice Esposito. Membro supplente, invece, è Bartolomeo Iodice.

Si tratta di nomine, come osservano con fare ironico alcuni addetti ai lavori, veramente di “rottura e discontinuità con il passato”. Complimenti vivissimi, dunque, ai commissari o chi ha suggerito loro alcuni nomi.













