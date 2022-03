PATTO PER NAPOLI, LEGA: “BENE ATTENZIONE GOVERNO. VIGILEREMO PER EVITARE STAGIONE SPRECHI COME IN PASSATO”

86 Visite

“L’attenzione del governo verso la terza città d’Italia è la conferma di una politica di discontinuità con il passato “sprecone” che la sinistra ha scritto per Napoli. Decenni di cattiva amministrazione “rossa” hanno relegato la città nella vergogna e nel disagio. Un cambio di passo importante che noi della Lega auspichiamo anche per gli altri comuni campani in difficoltà. Vigileremo affinché non si trasformi nella solita logica clientelare tanto cara a De Luca che ha alimentato il conflitto istituzionale in un clima da califfato”. Così in una nota il deputato campano, Gianluca Cantalamessa e il coordinatore cittadino della Lega a Napoli, Severino Nappi.













