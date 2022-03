Marano, lettera aperta del Pd alle forze sociali e politiche del territorio: “Costruire un percorso per il rilancio della città”

93 Visite

LETTERA APERTA

Dopo l’ennesimo scioglimento di cui la città è stata vittima, non è più possibile procrastinare una riflessione che coinvolga tutte le forze che a vario titolo lavorano per lo sviluppo della nostra città, viviamo in un territorio martoriato dalla “mala gestio” che produce degrado generalizzato della “cosa pubblica”, contribuendo alla formazione dina classe politica locale incapace di far fronte agli innumerevoli problemi di

cui, ormai, è afflitta atavicamente la nostra amata città.

Questo stato di cose ha prodotto uno scollamento tra le forze sociali che compongono il tessuto cittadino, di fatto producendo una desertificazione in termini di attività culturali, sociali, e ludiche, portando questa città nonostante la posizione strategica che occupa nella periferia a nord di Napoli ad essere sempre più dormitorio e sempre meno attrattiva.

Noi del partito democratico riteniamo doveroso avviare una riflessione che coinvolga tutte le forze che vogliono costruire un percorso politico – programmatico che porti al rilancio di questa città; rilancio non basato solo su persone, ma su temi e iniziative che provino a riconnettere tutti gli strati della società maranese alla politica e alla vita civica di questa comunità in modo da cominciare a risanare le ferite che nel corso di questi anni si sono aperte.

Abbiamo celebrato un congresso che ha visto montare il medesimo dibattito all’interno del circolo locale, questi stessi temi oggi sentiamo la necessità di esplicitarli all’esterno e sul quale crediamo vadano coinvolti tutti gli attori, che avario titolo, sentono la necessità di lavorare con NOI al rilancio della città senza manie di protagonismo, ma con mero spirito di servizio e di abnegazione, perché occorre per il bene della città scorciarsi le maniche e mettersi al servizio della comunità in un ritrovato clima di fattiva collaborazione.

Ci presentiamo oggi alla città con nuovo gruppo dirigente, rinnovato e più coeso verso quelli che sono i futuri obiettivi da perseguire e con una nuova sede, intesa come nuova agorà in grado di sviluppare un dibattito e un confronto vivace, aperto e leale sul futuro della città. Invitiamo tutti i cittadini, le forze politiche, civiche e sociali che in questi principi si rivedono e che da domani possano vedere in noi un interlocutore serio, affidabile e credibile ad aderire alla presente lettera aperta.

Cogliamo l’occasione per invitare tutti all’inaugurazione della sede che si terrà il giorno 13 marzo, in via Merolla, alle ore 11 per dare un simbolico segnale di ripartenza e di ritrovata volontà di discussione.

Nel contempo è stata avviata una raccolta per il popolo ucraino. Si raccoglie cibo in scatola, secco, a lunga conservazione, medicinali e prodotti sanitari. Il circolo è ubicato in via Merolla, al civico 19, si può consegnare il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 9 alle 13.













