Giugliano, celebrazioni per l’8 marzo. Testimonianze, ricordi e installazione di una panchina rossa in piazza Municipio

55 Visite

Con l’assessore Taglialatela Scafati e il sindaco Pirozzi l’intervento di

Roberta Beolchi, che si occupa di tutela di minori resi orfani dal femminicidio

Giugliano, 8 marzo 2022 – Giugliano celebra la donna con una manifestazione in

piazza Municipio, dove associazioni, scuole e forze dell’ordine hanno accolto l’invito

dell’assessore alle Pari Opportunità Marilisa Taglialatela Scafati per un momento

intenso di testimonianze e ricordi alla presenza del sindaco Nicola Pirozzi, che ha

così commentato: “Le donne hanno un ruolo fondamentale nelle nostre vite, il loro

apporto in amministrazione è notevole, è donna metà della mia giunta, così come il

mio capostaff e il segretario comunale. Lavoriamo ogni giorno affinché ci sia una

reale parità di genere che consenta a tutti di giocare ad armi pari in ogni aspetto

della vita”.

La cerimonia ha registrato gli interventi di Roberta Beolchi, che si occupa di tutela

dei minori rimasti orfani di madre a causa di femminicidio, e del giovane Carmine

Ammirati, figlio di una donna uccisa a Terzigno nel 2015. Carmine ha raccontato la

sua esperienza con un libro, “Là dove inizia l'orizzonte”, regalandone una copia al

sindaco Pirozzi a nome di tutta l’amministrazione di Giugliano. A completare gli

interessanti spunti di giornata ci ha pensato Fabio Pezzurro, che ha voluto ricordare

la figura della donna con un monologo.

L’assessore Taglialatela Scafati ed il Sindaco Pirozzi, in compagnia degli ospiti

Roberta Beolchi e Carmine Ammirati, hanno poi svelato una panchina rossa che è

stata installata in piazza Municipio a memoria di tutte le donne vittime di violenza.

Taglialatela Scafati nel ringraziare tutti gli intervenuti ha voluto porre l’accento sulla

sua delega da assessore: “Il concetto di pari opportunità è spesso abusato e

frainteso, mio principale obiettivo sarà quello di renderlo reale e declinabile per tutti

e tutte. Sono molto contenta che alla manifestazione di questa mattina abbiano

partecipato numerosi giovanissimi allievi delle nostre scuole, noi amministratori

abbiamo il dovere di costruire per loro un mondo fatto di uguali diritti e uguali

doveri, di reali possibilità per tutti, dove a fare la differenza siano le capacità

personali e non il sesso riportato sulla carta d’identità”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS