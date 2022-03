Piazza Dante: molesta una donna in metropolitana. Denunciato 63 enne di Arzano

Ieri mattina gli agenti del Commissariato Dante, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti presso la stazione della metropolitana di piazza Dante per la segnalazione di una donna importunata da un uomo.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dalla vittima la quale ha raccontato che, mentre si trovava a bordo di un treno della metropolitana, un uomo l’aveva molestata; la vittima era riuscita a chiedere aiuto al personale di vigilanza privata, che si trovava a bordo del convoglio, il quale aveva fermato l’uomo.

I poliziotti hanno identificato l’uomo per un 63enne di Arzano e lo hanno denunciato per violenza sessuale.