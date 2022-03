Donna di 30 anni uccisa nel Salernitano, preso l’ex compagno

38 Visite

Una donna di 30 anni, Anna Borsa, è stata uccisa questa mattina a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. La vittima è stata uccisa, secondo quando si apprende da fonti investigative, dall’ex fidanzato 40enne, Alfredo Erra, all’interno del negozio di parrucchiere dove lavorava di via Tevere. L’uomo sarebbe entrato nell’esercizio e avrebbe sparato alla giovane senza lasciarle via di scampo. Dopo ore di ricerche è stato rintracciato nell’area di servizio della stazione di San Mango Piemonte, sull’autostrada A2 del Mediterraneo.

Rintracciato l’ex compagno

L’uomo è stato stato individuato da una pattuglia della polizia stradale di Eboli in evidente stato confusionale. Sul posto sono arrivati immediatamente i carabinieri da ore impegnati nella caccia all’uomo. Erra pare sia giunto a San Mango a piedi, percorrendo la zona interna di Fuorni dove aveva abbandonato il veicolo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS