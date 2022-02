Salvini «bruciato» su carro Carnevale a Scampia, Patriarca (FI): gesto inqualificabile

91 Visite

NAPOLI – «A Scampia, ieri, è andato in scena un gesto inqualificabile sotto qualsiasi punto di vista. L’incendio delle maschere allegoriche del leader della Lega, Matteo Salvini, nel corso della locale festa di carnevale, non ha nulla di goliardico e di satirico, ma è l’ulteriore riprova di un imbarbarimento della dialettica politica e del livello di confronto. Ancor più ingiustificabile in un momento in cui il mondo intero guarda con preoccupazione al conflitto tra Russia e Ucraina e agli effetti che questo provocherà».

A dirlo è Annarita Patriarca, capogruppo regionale di Forza Italia nel Consiglio regionale della Campania.













