Turbolenze in maggioranza, partiti già in campagna elettorale e Draghi non ne può più

122 Visite

“La pazienza sta per finire, anzi è finita da un pezzo”, assicura il quotidiano diretto da Maurizio Molinari. Già giovedì Draghi aveva espresso timori al presidente della Repubblica Sergio Mattarella: siamo ormai in campagna elettorale (tra amministrative e referendum, sarà una primavera calda) e governare sarà difficilissimo. Non ci sono da tenere a bada solo le pulsioni di Matteo Salvini. Le turbolenze e i potenziali “tradimenti” arrivano anche dal Movimento 5 Stelle sul Superbonus o dal Pd sui fondi all’Ilva.”

Il governo è qui per fare le cose e la maggioranza deve garantirgli i voti in Parlamento. Altrimenti non si va avanti“, aveva detto a chiare lettere il premier. Niente da fare, i partiti o lo hanno ignorato o lo hanno sottovalutato. E così da Palazzo Chigi filtrano voci di un Draghi “amareggiato, pronto a trarre le conclusioni di uno sbandamento che, dal suo punto di vista, non è più accettabile”, scrive sempre Repubblica, che poi raccoglie lo sfogo di un ministro vicino a SuperMario: “Nei partiti della maggioranza sta prevalendo quello che Freud chiamava l’impulso di morte. Una spinta distruttiva che porta alle elezioni e all’illusione di ricominciare dall’inizio”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS