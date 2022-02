133 Visite

Il Giugliano Calcio 1928 comunica che la partita in programma in data 23 gennaio allo stadio Alberto De Cristofaro, alle ore 14:30 contro la Cynthialbalonga, e valida per la diciassettesima giornata del Girone G, Serie D, rinviata a data da destinarsi causa Covid-19, sarà recuperata in data mercoledì 16 febbraio.













