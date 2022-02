Bambino di 15 mesi travolto e ucciso in strada. Motociclista fugge, poi si costituisce

312 Visite

Un bambino di 15 mesi è morto decapitato e la madre è rimasta ferita in via Cadello a Cagliari. Il motociclista, che avrebbe trent’anni, si è costituito dopo la fuga. Un nuovo caso di pirateria stradale, dunque, dopo quello che ha visto due ragazze vittime a Pordenone. A Cagliari sul posto sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale; sono arrivate anche due ambulanze del 118, ma per il bambino non c’era più nulla da fare. L’incidente è avvenuto nelle vicinanze di un parcheggio. Il piccolo era nel passeggino che è volato via null’urto con lo scooter ed è rimasto decapitato.













