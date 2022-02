Femminicidio a Grumo Nevano: Rosa aveva 24 anni. E’ caccia all’uomo

697 Visite

Circa un’ora fa i Carabinieri della Compagnia di Giugliano in Campania sono intervenuti in un’abitazione di Via Risorgimento dove è stato trovato il corpo senza vita di Rosa Alfieri, classe 98. I militari stanno accertando le cause della morte e per il momento non escludono nessuna pista. Indagini in corso. Vi sarebbero segni di strangolamento, qualcuno ipotizza anche uno stupro, ma su questo punto non ci sono conferme. L’uomo su cui si concentrano le indagini aveva preso casa in affitto dal padre della defunta.













