“Casini è stato eletto col Pd”. Matteo Salvini ha risposto così entrando alla Camera per il vertice di centrodestra a chi gli chiedeva della possibile candidatura dell’ex presidente della Camera. La lega dunque dice no a uno dei papabili per il Quirinale. In corso intanto il vertice del centrodestra. Meloni spinge affinché si faccia un nome del mondo liberale e di centrodestra.













