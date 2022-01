Quirinale, il cerchio si stringe. Draghi o Casini (entrambi graditi al Pd) con la Belloni possibili sorpresa

140 Visite

Oggi si riparte. Tre i nomi intorno a cui è ruotato il chiacchiericcio e anche il fiume di dichiarazioni pubbliche e indiscrezioni sfuggite, e tutti e tre i loro cognomi iniziano con quelle lettere: Casellati Elisabetta, protagonista della mattinata. Cassese Sabino spuntato fuori a sorpresa in serata. E Casini Pierferdinando che è restato la vera ombra che man mano si è materializzata. Dal nome del presidente del Senato sarebbe partito Salvini la mattina, facendo trapelare l’idea di un blitz per portarlo al voto nella speranza di un appoggio sotterraneo di Renzi e di Conte. Ma sulla ipotesi è piombata via tweet la frenata del segretario del Pd che ha minacciato di fare fuoco e fiamme se qualcuno dentro o fuori dal suo schieramento ne fosse mai stato tentato, fino a profetizzare la caduta del governo in carica e il dissolvimento della sua maggioranza. Il nome di Cassese è apparso a sera perché è stato pizzicato Salvini a casa del professore. Tutti però ignorano cosa sia avvenuto fra quelle mura.

Casini – il terzo Cas- è il candidato che al momento potrebbe raccogliere un consenso più trasversale di altri. Ma su quel nome non è che ci sia un plebiscito. Con un buon numero di franchi tiratori all’interno potrebbe essere giocato nella maggioranza che sostiene il governo Draghi. Con il rischio però- per Salvini- di spaccare il centrodestra lasciando Giorgia Meloni sia al di fuori del governo che al di fuori della scelta del Capo dello Stato. Ne discuteranno stamattina all’alba dentro lo schieramento, ma sembra assai improbabile che Fratelli di Italia possa mandare giù quel candidato che non è di centrodestra (lo fu), e nemmeno super partes visto che si trova in Parlamento parlamento perché eletto nelle liste del Pd. Il tema che vale per Salvini e Meloni come sull’altro fronte per Conte e Letta non è da poco: avere a cuore la salvezza della strana maggioranza di governo o quella del proprio schieramento di appartenenza? E rischiare l’una e l’altra pur di sbloccare la partita ed eleggere un Capo dello Stato sulla spinta di un’opinione pubblica che non capisce un granché i giochi di palazzo? Questa lunga notte che trascorrerà fra noi che scriviamo e voi che ci state leggendo scioglierà forse il dilemma. Altrimenti servirà tutta la giornata di oggi e la prossima nottata. Ma entro fine settimana l’Italia avrà un nuovo presidente. Oggi è in pole Casini, l’ultima ratio resta sempre quella di Mario Draghi, boccone amaro da tirare giù per tutti. In mezzo la creatività di King maker che onestamente oggi non si vedono.













