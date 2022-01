Napoli: positivo al covid in giro per il rione Sanità. Carabinieri denunciano 42enne

178 Visite

I Carabinieri della Compagnia Napoli Stella hanno denunciato a piede libero un 42enne del posto già noto alle forze dell’ordine. Ieri sera verso le 22 l’uomo era in via Sanità a bordo della sua auto. Ha visto i militari ed ha invertito la marcia. Ne è nato un inseguimento, i Carabinieri non hanno mai perso di vista l’uomo che avrebbe potuto gettare dal finestrino qualcosa. Nulla di tutto questo. I Carabinieri sono riusciti a bloccarlo ed hanno constatato che il 42enne fosse positivo al covid-19 e messo in quarantena domiciliare dall’Asl di appartenenza. Aveva violato la quarantena per “andare in farmacia”













