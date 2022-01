Qualiano: Carabinieri arrestano 30enne contiguo al clan Pianese

75 Visite

Nell’ambito di indagini coordinate dalla Procura di Napoli Nord, i Carabinieri della Stazione di Qualiano hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento emesso dal Tribunale di Aversa Giuseppe Marra, 30enne, ritenuto contiguo al clan denominato “Pianese” operante in quel comune. L’uomo è ritenuto gravemente indiziato del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti commesso il 4 aprile 2021. In quell’occasione i Carabinieri, all’esito di una perquisizione domiciliare, avevano rinvenuto un sacchetto con all’interno 134,65 grammi di cocaina pura – pari a 752 dosi – ed un bilancino di precisione. Nella circostanza la merce fu sequestrata a carico di ignoti salvo dimostrare con successive attività investigative la loro riconducibilità dell’uomo.













