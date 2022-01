Omicron, novità in arrivo: quarantena breve e positivi asintomatici esclusi dai ricoverati

Uscite dalle quarantene più snelle e con meno burocrazia, se sei positivo, ma asintomatico e hai ricevuto la dose booster. Distinzione tra ricoverati a causa dei sintomi del Covid e chi invece in ospedale è andato per altre ragioni ed è stato trovato positivo ma senza sintomi. Queste le richieste delle Regioni che nelle prossime ore si confronteranno con il ministro Speranza, da sempre fautore della linea rigorista. In altri paesi, Spagna e Inghilterra, si sta gestendo diversamente il virus e sul fronte economico i risultati si vedono.