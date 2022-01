Tamponi gratis per assessori e consiglieri di Napoli, Europa Verde: “Annullare immediatamente la delibera”

460 Visite

“Europa Verde chiede che venga immediatamente annullata la delibera della giunta comunale di Napoli che prevede, in sostanza, tamponi gratis per i consiglieri e gli assessori. Un provvedimento, a nostro avviso, assolutamente sbagliato e irrispettoso nei confronti di tutti quei cittadini che, da giorni, sono in fila al freddo all’esterno delle farmacie o dei laboratori per ore, e che sono costretti a sborsare cifre che vanno fino a 60 euro per un molecolare”. Lo hanno detto Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale di Europa Verde, Fiorella Zabatta co portavoce regionale del Sole che Ride e Luigi Carbone, consigliere comunale di Europa Verde.

“La nostra battaglia – aggiungono – è quella di portare il governo ad imporre prezzi calmierati e politici per i tamponi, così come è stato fatto per le mascherine, per evitare sciacallaggi e che qualcuno si arricchisca sulle sofferenze altrui. La giunta appoggi questa lotta e se ne faccia portavoce al governo”.













