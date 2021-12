Stop fuochi d’artificio anche a Calvizzano. Pirozzi li vieta fino al 6 gennaio

79 Visite

A Calvizzano sarà vietato sparare fuochi d’artificio e botti di qualsiasi tipo durante la notte di San Silvestro, sino al 6 gennaio 2022, a darne l’annuncio è il Sindaco Giacomo Pirozzi con un post sulla sua pagina Facebook, che scrive: “Ho firmato l’ordinanza che vieta di sparare botti, petardi, mortaretti e fuochi di artificio con decorrenza immediata e fino al 6 gennaio 2022 nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. Un provvedimento necessario a tutela dei più giovani e dell’intera comunità. Per evitare ferimenti, danni alla vista, e problemi di ogni tipo. Per rispetto anche di tante famiglie che nel corso di questa terribile pandemia hanno perso un proprio caro. Per tutelare i nostri amici a 4 zampe che possono persino morire dalla paura, per gli spari. Per salvaguardare il nostro patrimonio comunale e tutto il territorio, perché sappiamo bene che dopo la notte di San Silvestro, le città si imbrattano, si invadono di botti inesplosi e cumuli di materiale di scarto dei fuochi d’artificio. E’ un provvedimento importante, pur consapevole che sarà difficile vigilarne il controllo. Mi auguro e spero che ancora una volta prevalga il vostro senso di responsabilità, di fatto, che avete sempre dimostrato di avere. Siamo sicuri che anche stavolta dinanzi questa ordinanza dimostrerete la vostra sensibilità. Vi auguro di trascorrere una notte di pace e serenità con la speranza che l’anno nuovo ci riservi il meglio possibile”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

ads03

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TERRANOSTRA | NEWS